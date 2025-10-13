75 milyon dolarlık fon başlattı, tüm analistleri kovup işi yapay zekâya bıraktı!

Yatırımcılar bir sonraki büyük yapay zekâ girişimini finanse etmek için birbirleriyle yarışırken, bir girişim sermayesi şirketinden dikkat çeken bir adım geldi.

ÇALIŞANLARINI ÇIKARIP YAPAY ZEKÂYA YÖNELDİ

Seri A ve B yapay zekâ girişimleri için 75 milyon dolarlık bir fon başlatan Davidovs Venture Collective (DVC) isimli şirket, analistlerini işten çıkarıp 75 milyon dolarlık fon için anlaşmaları yürütmek üzere yapay zekâ kullanmaya başladı.

Şirket, başlangıçta 5 yarı zamanlı ve tam zamanlı analist istihdam etmişti. Ancak Business Insider'da yer alan habere göre, bu pozisyonlar bir yıldan uzun süre önce kaldırıldı ve yerlerini yapay zekâ aldı. Şirket, genellikle anlaşmaları araştırıp değerlendirmeye yardımcı olan analistlerini işten çıkardıklarını söylüyor.

Bunun yerine şirket; OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Tesla, SpaceX ve Perplexity gibi şirketlerden kurucu ve mühendislerin de yer aldığı 170 sınırlı ortaktan oluşan (LP) bir ağdan yararlanıyor ve bu kişileri yapay zekâ araçlarıyla donatıyor.

ÜRETKENLİK ARTTI AMA...

Şirketin kurucularından Marina Davidova, her ne kadar şirketin üretkenliğini artırmış olsa da, yapay zekânın bir kurucunun mental durumu gibi nitelikleri değerlendirme konusunda insanın yerini alamayacağını belirtiyor.