78 kişinin öldüğü otel yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

78 kişinin öldüğü otel yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada

Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.



Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma, 22 Eylül Pazartesi günü görülecek.



İNSANLARIN CAN HAVLİYLE KAÇIŞLARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Yangın faciasıyla ilgili dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı.



7 SANIĞA 78'ER KEZ 'OLASI KASTLA ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiye yönelik "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



YANGIN IZGARADAN BAŞLAMIŞ

Savcılık mütalaasında, yangının çıkış anına ve yayılmasına ilişkin detaylı tespitlere yer verildi. Buna göre yangın, 21 Ocak 2025'te saat 03.17 sıralarında otelin restoran katındaki "show alanı" bölümünde bulunan "grill plate" isimli elektrikli ızgaradan başladı. Cihazın termostatlarından birinin arızalı olduğu, aşırı ısınmaya yol açtığı ve altındaki yağ toplama haznesinin temizlenmemiş olması nedeniyle biriken hayvansal yağların alev almasıyla yangının başladığı kaydedildi.



EN BÜYÜK ETKEN PROJESİZ VE ONAYSIZ KULLANILAN LPG TESİSATI

Mütalaada, küçük bir parlama ile başlayan yangının faciaya dönüşmesindeki en büyük etkenin projesiz ve onaysız kullanılan LPG tesisatı olduğu vurgulandı. Alevlerin LPG bağlantı hortumlarını eritmesi ve mutfakta gaz akışını kesecek otomatik bir vananın bulunmaması nedeniyle ortama yüksek basınçla yayılan gazın yangını saat 03.24 itibarıyla patlama ve parlama seviyesine taşıdığı belirtildi. Bilirkişi raporuna atıf yapılarak, "Yaşanan çok sayıdaki can kayıplarının asıl sebebinin bu hızlanma etkisi olduğu" ifade edildi.

PANİKLE AÇILAN KAPILAR YANGINI DAHA DA HIZLANDIRMIŞ

Mütalaanın en dikkat çekici bölümlerinden birini, yangından yaklaşık bir ay önce 16 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan denetim ve bu denetimin iptal edilmesi süreci oluşturdu. İtfaiye eri İrfan Acar tarafından yapılan denetimde tahliye çıkışlarının, acil aydınlatmaların ve yönlendirme levhalarının yetersiz olduğu, yağmurlama (sprinkler) sisteminin bulunmadığı, yangın algılama ve alarm sistemlerinin faal durumda olmadığı, duman tahliye sisteminin yetersiz olduğu gibi hayati eksiklikler tespit edildiği ancak otel yönetimi adına sanık Kadir Özdemir'in 24 Aralık 2024'te yaptığı başvuru ve sanık Ahmet Demir'in sanık Sedat Gülener ile yaptığı görüşmeler neticesinde bu denetim raporunun 25 Aralık 2024'te Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından iptal edildiği belirtildi. Savcılık, bu iptal işleminin hem otel yönetimi hem de belediye yetkilileri için "olası kast" suçlamasının temelini oluşturduğunu değerlendirdi. Mütalaada ayrıca, otelde yangın eğitimi ve tatbikatı yapılmadığı, personelin yangına müdahale konusunda bilgisiz olduğu ve panikle açtıkları kapıların yangını daha da hızlandırdığı kaydedildi.

(DHA)

20 Eylül 2025
20 Eylül 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
