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  4. 78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

28.01.2025 15:03
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 15:03
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'ndeki faciada akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. Yangının ilk dakikalarında otel sahibi Halit Ergül'ün otel müdürüne 'kimseye haber vermeyin' talimatı verdiği otel müdürünün de, 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz.' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Bolu'daki yangın yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Görüntüleri tüm Türkiye'yi ağlatan felakette yaşananlar da bir bir ortaya çıkıyor. İhmalin olduğu net bir şekilde ortadayken henüz ihmali üstlenen ne bir şahıs ne de bir kurum var. Son olarak yangının başladığı ilk anlarda konuşulanlar ortaya çıktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda 'kimseye haber vermeyin' talimatı verildiği ortaya çıktı.

AA-20250121-36812553-36812548-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan, facia gecesinde yaşadıklarını CNN Türk'te şu ifadelerle anlattı:

"Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti.

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"KIZGIN YAĞDAN ALEV ALIYOR"

Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.

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SKANDAL TALİMAT: KİMSEYE HABER VERMEYİN

Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez.

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"BU SEZONU DA SAĞ SALİM KAPATABİLİRİZ DİYE ŞAKALAŞIYORLARDI"

Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu.

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OTEL MÜDÜRÜ ZEKİ YILMAZ'IN İFADESİ

Grand Kartal Otel'in Müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, otel sahibinin verdiği talimata değinmedi. Yılmaz, yangın sırasında yangın dedektörlerinin çalıştığını ancak otelde yağmurlama sisteminin olmadığını aktardı.

Otel müdürü Yılmaz'ın ifadesi şöyle:

"Yangın olayı meydana geldiği sırada, Grand Kartal Oteli'nin 9. katında, 9050 numaralı odada kalıyordum. Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4. katında yangın çıktığı haber verildi. Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp 4. kata indim. 9. katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim.

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"ODALARI GEZEREK KAPILARINA VURDUM"

4.kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem sebebiyle 5. kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim. İki kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra, merdivenlerden 3. kata indim. 3. katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1. katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim.

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Ardından odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras'a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül'ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kol kırılır yen içinde kalır yani.
ben bu bilgiyi otel yangınının gün zaten başka basında görmüştüm
EN İYİDENETİMİDE YAPSANIZ NAFİLE,DENETİMDE 2 YILDA BİR OLUYORMUŞ.GERÇEK DENETİM OTO DENETİM OLACAK,KURALLARA UYACAK.NE YAPMIŞLAR,IZGARA ELEKTİRİKTE AÇIK KALMIŞ,YAĞ SIÇRAMIŞ IZGARAYA,BACALAR YAĞ KALINTILARIYLA KAPLI OLDUĞU İÇİN YANGINA SU DÖKÜNCE YÜKSELMİŞ BACALARI TUTUŞTURMUŞ VE FACİA GELMİŞ.NE OLMALIYDI ; IZGARA OTOMATİK OLMALIYDI BELLİ SÜRE VEYA DERECEYE GELİNCE OTOMATİK KAPANMALIYDI,AŞÇILAR YANGIN TÜPÜ KULLANMAYI BİLMELİ VE SU DÖKMEYİP TÜP KULLANSAYDILAR ATEŞ SÖNERDİ,SONRA DAVULUMBAZLAR BACA ŞEKLİNDE DEĞİL,ASPİRATÖR ŞEKLİNDE VE DEĞİŞEN KAĞIT FİLİTRELER KULLANILMALIYDI,İŞDE BUKADAR.
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