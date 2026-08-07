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8.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 tanıtıldı: İşte fiyatı

Xiaomi, Redmi Note 17’yi Hindistan’da tanıttı. 8.000 mAh bataryalı telefon 27.999 rupiden başlayan fiyatla 13 Ağustos’ta satışa çıkacak.

8.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 tanıtıldı: İşte fiyatı
Enes Çırtlık

Xiaomi, Redmi Note 17’yi Hindistan’da duyurdu. Geçen yılın Redmi Note 15 modelinin halefi olan yeni telefon, çok daha büyük batarya ve daha büyük ekranla geliyor.

Redmi Note 17’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri 8.000 mAh kapasiteli bataryası. Yeni batarya, Redmi Note 15’tekinden yüzde 45 daha büyük.

Telefon 45W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 22,5W ters kablolu şarj desteği sunuyor.

8.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 tanıtıldı: İşte fiyatı 1

REDMI NOTE 17’DE 7 İNÇ 120 HZ AMOLED EKRAN VAR

GSMArena'ya göre Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geliyor. Ekran 120 Hz yenileme hızını desteklerken Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Telefonun merkezinde Qualcomm’un yeni Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunuyor.

Cihaz 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Her iki modelde de 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Depolama alanı microSD kartla genişletilebiliyor ancak bunun için iki SIM kart yuvasından birinin kullanılması gerekiyor.

8.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 tanıtıldı: İşte fiyatı 2
Görsel kaynağı: GSMArena

KAMERA TARAFINDA BAZI ÖZELLİKLER KALDIRILDI

Redmi Note 17’nin arkasında tek bir 50 megapiksel kamera yer alıyor. Redmi Note 15’te ise 108 megapiksel ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera sistemi bulunuyordu.

Yeni model 4K video kayıt özelliğini de kaybediyor. Ön kamera ise 20 megapikselden 8 megapiksele düşürülmüş durumda.

Redmi Note 15’te bulunan stereo hoparlörlerin yerini de Redmi Note 17’de tek hoparlör alıyor.

Telefon kutudan Android 16 ile çıkıyor. Xiaomi, Redmi Note 17 için dört yıl yazılım ve altı yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Şirket ayrıca cihazın 48 ay boyunca akıcı kullanım sunacağını öne sürüyor.

8.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 tanıtıldı: İşte fiyatı 3

REDMİ NOTE 17 FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Redmi Note 17’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 27.999 Hindistan rupisi fiyatla satışa sunulacak.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 30.999 Hindistan rupisi olacak.

Telefon Koyu Gece, Arktik Mavi ve Yıldız Işığı Moru olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak.

Redmi Note 17, 13 Ağustos'ta Hindistan’da satışa çıkacak.

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