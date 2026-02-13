HABER

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın...

Doğukan Akbayır

Yetişkin içerik sitesi OnlyFans'ta içerik üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilde düzenlenen 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik düzenlenen operasyonda 300 milyon TL değerinde 2 şirket 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu: Merve Yalçın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız, Ceyda Ersoy, Ebru Arman, Eda Alboya...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı OnlyFans içerik üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda yüz milyonlarca liralık finansal hacmin olduğu ortaya çıktı.

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın... 1

ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖZEL İÇERİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın... 2

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın... 3

300 MİLYON LİRALIK 2 ŞİRKETE EL KONULDU

Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın... 4

İSİMLER BELLİ OLDU: MERVE TAŞKIN, GİZEM BAĞDAÇİÇEK...

Hakkında gözaltı kararı verilen; Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın yurt dışında oldukları öğrenildi.

8 ilde 25 şüpheliye OnlyFans operasyonu! İsimler belli oldu: Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız, Merve Taşkın, Merve Yalçın... 5

Ceyda Ersoy, Ebru Atman ve Eda Alaboya ise başka soruşturmalar nedeniyle tutuklu cezaevinde tutuklu bulunuyor.

OnlyFans
İranı gölgede bırakacaklar göreceksiniz!
güzel haberler gelmeye devam ediyor
