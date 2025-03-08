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  4. 8 Marta özel ziyaretler: “Ev hanımı arkadaşlarımızla ev yapımı çiçekler yapıyoruz”

8 Marta özel ziyaretler: “Ev hanımı arkadaşlarımızla ev yapımı çiçekler yapıyoruz”

08.03.2025 09:20
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Denizli’deki S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Valiliği'nde görev yapan kadınlara kendi elleriyle ürettikleri çiçekleri takdim ederek, Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.

8 Marta özel ziyaretler: “Ev hanımı arkadaşlarımızla ev yapımı çiçekler yapıyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli'deki resmi kurumlarda görev yapan kadınları ziyaret etti. Kooperatif üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Valiliği’nde çalışan kadınlara kendi hazırladıkları el yapımı çiçekleri takdim ederek, onların bu özel gününü kutladı.

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Ziyaretin ardından, Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ı da ziyaret ederek, kadınların gücüne ve önemine dikkat çektiler.

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“EV HANIMI ARKADAŞLARIMIZLA EV YAPIMI ÇİÇEKLER YAPIYORUZ”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çalışan kadınların yanında olmak ve özel günlerini kutlamak istediklerini belirten S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin, "Ev hanımı arkadaşlarımızla biz ev yapımı çiçekler yapıyoruz. Organizasyon şirketlerine çalışıyoruz. 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla yaptığımız çiçeklerin bir kısmını resmi kurumlarda çalışan bayan arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Valiliği'nde çalışan kadın arkadaşlarımızın yanlarına gidip Kadınlar Günlerini kutladık. Bütün emekçi kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

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“KADINLAR BİZİM ANNEMİZ, KARDEŞİMİZ, HER ŞEYİMİZ”

DTO da çiçek takdiminin ardından ziyaret edilen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlar bizim annemiz, kardeşimiz, her şeyimiz. Kadınların olduğu yerde güzellikler oluyor, adaletli davranma, hoşgörü oluyor. Kurumumuzdaki tüm kadınları dolaşıp el yapımı yaptıkları çiçekleri takdim ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm kadınlarımızın önünü açsın, sağlık versin ve sevdikleriyle mutlu günler diliyorum" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Denizli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın girişimci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi
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