8 yıldır aranan FETÖ firarisi kadın Fethiye'de yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 8 yıldır firari olarak aranan E.Ö. isimli şahıs Fethiye ilçesinde yakalandı.

KONTROLDE KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın, kardeşi D.Ö.'ye ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Bu nedenle E.Ö. hakkında ayrıca "Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçundan, kardeşi D.Ö. hakkında ise "Suçluyu Kayırmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan E.Ö., FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

(İHA)

