8K TV nedir? 4K ile arasındaki farklar nelerdir?

Televizyonlarda görüntü ve ses kalitesi her zaman önemlidir. Temel amaç harici aygıtlardan aktarılan içeriklerin kullanıcı deneyimini tatmin etmesidir. Bu noktada 4K ve 8K TV'ler gerçeklik deneyimini ileri bir noktaya taşır.

8K TV nedir? 4K ile arasındaki farklar nelerdir?
Doğukan Bayrak

Seyir bazlı teknolojik ve dijital gelişmelerde sık sık televizyonların etkisini yitirebileceği söylenmiştir. İlk televizyonlarından üretiminden bu yana insanların TV'leri bir noktada "sıkıcı ve yetersiz" bulacağı yorumlarına ulaşmak mümkündür. Öte yandan televizyon teknolojisi de her çağa uygun gelişmeye devam etmektedir. Televizyonlar HD, HQ, LED, Plazma ve OLED'lerden sonra Ultra HD sınıfıyla da kullanıcıların gözündeki yerini sağlamlaştırmıştır.

8K TV nedir?

8K TV, 16:9 görüntüde 7680×4320 çözünürlük sunan bir Ultra HD sınıfıdır. 8K TVler 4K UHD’nin (3840×2160, ~8.3 milyon piksel) ileri seviyesidir. Pikseller kabaca dijital ekranlardaki görüntünün aktarılmasını sağlayan en küçük donanımsal birimlerdir. Sayıları arttıkça renkler keskinleşir, doygunlaşır ve geçişler çok daha hızlı hale gelir. 8K TV'lerdeki piksel sayısı da 4K’nın 4 katıdır. Tüketici elektroniği tarafında 8K ekran/logosu için sektör standardını CTA koyar; en az 7680×4320 giriş ve BT.2100 (HDR) uyumlu HDMI girişi gibi teknik şartları mevcuttur.

8K ile 4K farkı nedir?

8K TVlerin piksel yoğunluğu 4K TVlere göre çok daha yüksek olduğundan, aynı ekran boyutunda ince detaylarda (yazı, doku, ince çizgi) arttırılmış kullanıcı deneyimi sunar. Bu farkın anlaşılabilmesi için ekran boyutunun büyüklüğü belirleyici faktördür. Daha yüksek kalite daha yüksek bir deneyimle aktarılır. Bu amaçla 8K TV'ler, kullanıcıların oturduğu merkezi duruma göre ekranın her yerden eşit mesafeyle seçilebilir olması üzerine tasarlanır. Böylelikle kullanıcı renk tonlarını, keskinliği ve doygunluğu ekranın tamamında elde edebilir.

Ultra HD sınıfı TV'ler için bağlantı ve iletim kritik bir konudur. Birçok kullanıcı harici cihazlardan kullanım sağlar. Örneğin konsollar bir ekran olmadan işlem göremez. Oyuncular için de görüntünün milisaniyelik bir hassasiyetle aktarılması önemlidir. Bu sebeple 8K/60 ve 4K/120 gibi formatlar için HDMI 2.1 (veya daha yenisi) destekli kaynak/TV ve Ultra High Speed HDMI kablo (48 Gbps) gereklidir. Bu kablo sınıfı 8K@60 TV'ler için resmen sertifikalıdır.

8K TV'ler "görüntü yükseltme" özelliğine sahiptir. 8K TV’lerin birleşik özelliği 4K/1080p içeriği 8K TV'lere otomatik olarak “akıllı ölçeklemektir”. Yüksek kalite 8K işlemci, pürüzleri azaltıp ayrıntıyı tahmin yoluyla doldurarak 4K TV içeriği daha düzgün gösterebilir. Tabii bu yükseltme orijinal 8K TV seviyesine de yükselmez. Sonuç olarak 4K TV'lerdeki 4K ile sınırlı kalan görüntüyü yükseltmiş olur.

Ayrıca 8K kaynak dosyaların ve canlı akışın bit hızları belirgin biçimde daha yüksektir. Bu yüzden 8K TV dağıtımında AV1 gibi verimli kodekler ve güçlü yerel ağ (tercihen kablolu ya da Wi-Fi 6/7) 4K TV'lere oranla çok daha güçlü ve stabil bağlantı sağlar.

8K TV avantajları nelerdir?

8K TV'lerde gerçeklik deneyimi temel amaçlardan birisidir. Ancak biyolojik bir faktör olarak ekran büyüklüğü ve yakınlık önemlidir. Bu ekran kalitesinden ziyade insan gözünün merceğiyle alakalıdır. 8K TV'nin fark yarattığı keskinlik, doygunluk ve tonlandırma gibi özellikler için 77-85 inç üzeri ekran ve 2-4 metre arası izleme mesafesi önerilmektedir.

8K TV'ler sanat ve grafik stüdyoları için profesyonel bir deneyim sunar. Çekim ve düzenleme sonrası vitrin amaçlı izlemede 4K TV'lerin çok ötesinde ve ulaşabilecek mevcut en yüksek görüntü kalitesine sahiptir. Özellikle görsel kariyerlerdeki profesyonel detaylandırma ve sağladığı renk paletleri ile ileri düzey bir araç olarak kullanılabilir.

