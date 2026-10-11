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9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular

Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı’nı henüz 9 aylıkken ziyaret etmeye başlayan 14 yaşındaki ikiz kardeşler Yusuf Emre ve Sevde Zehra Venedik, aileleriyle her yıl fuara katılarak geleneklerini sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, farklı yaş gruplarından kitapseverleri bir araya getiriyor.

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular

Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı’nı henüz 9 aylıkken ziyaret etmeye başlayan 14 yaşındaki ikiz kardeşler Yusuf Emre ve Sevde Zehra Venedik, aileleriyle her yıl fuara katılarak geleneklerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, farklı yaş gruplarından kitapseverleri bir araya getiriyor. Fuarın 5’inci yılında henüz 9 aylıkken etkinliği ziyaret eden ikiz kardeşler de yıllar içinde fuarın düzenli ziyaretçileri arasında yer aldı. Bebekliklerinden bu yana her yıl fuara gelen kardeşler, yaşları ilerledikçe farklı kitapları keşfediyor ve ilgi alanlarına uygun etkinliklere katılıyor.

"HER YIL ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLIYORUZ"

Kitap fuarının kendileri için yalnızca kitapların bulunduğu bir alan olmadığını belirten Yusuf Emre ve Sevde Zehra Venedik, her ziyaretlerinde farklı etkinliklerle karşılaştıklarını ifade etti. İkiz kardeşler, "Kitap Fuarı, kitapların yanında bizim için çeşitli etkinliklere katıldığımız eğlenceli bir organizasyon. Her yaşımızda geldiğimizde burada ilgimizi çeken, katılabileceğimiz etkinlikler bulabiliyoruz. Her yıl buraya geldiğimizde küçüklüğümüzü hatırlıyoruz. Kitapların kokusu bile bize geçmişi, çocukluğumuzu ve fuarda biriktirdiğimiz güzel hatıraları hatırlatıyor" dedi.

Aileleriyle bebeklik dönemlerinde fuarı ziyaret etmeye başlayan ikiz kardeşler, yıllar içinde kendi ilgi alanlarına yönelerek farklı kitap ve etkinliklerle buluştu. İkizlerin 14 yıldır devam eden ziyaret geleneği, kitap fuarının çocukluklarından bugüne uzanan hatıralarında önemli bir yer edinmesini sağladı.

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 1

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 2

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 3

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 4

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 5

9 aylıkken geldikleri kitap fuarının 14 yıllık müdavimi oldular 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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