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9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada tespit edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Konya
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