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90 yaşındaki Gönül Özdağ, oğlu Ümit Özdağ'ı Silivri cezaevinde ziyaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.02.2025 14:12
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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Avukat Gönül Özdağ, "Bundan tam 62 yıl önce 27 yaşımda, bir elimde 2,5 yaşındaki evladım Ümit, karnımda ise ikinci çocuğum Ankara’da Mamak Cezaevi'nin kapısında eşimi ziyaret için bekliyordum. Bugün 90 yaşındayım, bu kez benim elimden kızım tutuyor" diye konuştu.

90 yaşındaki Gönül Özdağ, oğlu Ümit Özdağ'ı Silivri cezaevinde ziyaret etti

Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklanmıştı. Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, bu sabah saat 09.00'da Silivri'ye geldi.

Gönül Özdağ ve Ümit Özdağ'ın kız kardeşi Hilal Özdağ, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Annesi adına kız kardeşi Hilal Özdağ, yazılı açıklamayı okudu:

"Bundan tam 62 yıl önce 27 yaşımda, bir elimde 2,5 yaşındaki evladım Ümit, karnımda ise ikinci çocuğum Ankara’da Mamak Cezaevi'nin kapısında eşimi ziyaret için bekliyordum. Bugün 90 yaşında, bu kez benim elimden kızım tutuyor, az gören gözlerim, az duyan kulaklarımla zihnimden, yüreğimden geçenleri okuyor sizlere.

Bu yaşımda 'soğuk olur' dedikleri o Silivri Cezaevi'nde ve gerçekten soğuk bir günde 3. evladımın avukatı olarak savunduğu 64 yaşına gelmiş Ümidimi ziyaret ediyorum.

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"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Evladım ile ilgili olarak Antalya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Başsavcılığı yetkisiz bir şekilde soruşturma açtı. Bu soruşturma en başından beri hukuksuz. Evladım bir gece sırf eziyet maksadıyla Ankara’dan İstanbul’a 190 km hızla götürüldü. Baktılar atılı suç ile içeride tutamayacaklar, teskin etmek için uğraş verdiği Kayseri’deki olaylar nedeniyle ve uydurma bir raporu esas alarak suçladılar. Kumpas davalarında, daha önceki haksız ve hukuksuzluklarda bütün bunları görmüş olan vatanseverler, Ümit’in neden içerde tutulduğunu biliyorlar. Uğruna nice şehit verilen gazi olunan bu vatan için evladım da saygı nöbeti tutuyor. Onunla gurur duyuyorum.

"BİR ANNE OLARAK ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum."

Hilal Özdağ, bir soru üzerine, ''Bu hukuksuzluğun bir gün sona ereceğine eminiz, bu bir saygı nöbeti... Babamın sözüyle bitireyim: Bizim Kızıl Elmamız bilim, birlik ve barıştır. Bu süreç bitecek, bekliyoruz'' dedi.

Ekran Alıntısı

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ İYİ Parti
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