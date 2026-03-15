A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo oyun testinde: İşte sonuçlar

Tüketicilerin bilgisayar satın alırken en çok dikkat ettiği kriterlerden biri de olan oyun performansı. Modellerin zorlu grafik gereksinimleri karşısında nasıl bir sınav verdiği özellikle merak konusu oluyor. Son günlerde oyun performansı en çok merak edilen modellerden biri de Apple'ın A18 Pro işlemcili yeni MacBook modeli MacBook Neo. Yapılan testler ise MacBook Neo'da oyun oynamak isteyenler için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

A18 PRO İŞLEMCİLİ MACBOOK NEO OYUN TESTİNE GİRDİ

Teknoloji ve oyun odaklı içerikleriyle bilinen Andrew Tsai, yeni MacBook Neo'nun oyun performansını test etti. Tsai, test kapsamında 512 GB'lık bir MacBook Neo'da aşağıdaki 10 oyunu çalıştırdı:

Cyberpunk 2077

Minecraft

World of Warcraft

Control

Resident Evil Requiem

Resident Evil 2 (remake)

Counter-Strike 2

Elden Ring

Dark Souls Remastered

Mewgenics

NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Oyun testine göre Cyberpunk 2077, yalnızca tüm ayarlar mümkün olan en düşük seviyeye getirildiğinde ve 720p çözünürlükte 8 GB RAM'e sahip MacBook Neo'da sorunsuz çalışırken, Minecraft ise ön ayarlara bağlı olarak 1080p çözünürlükte 50 ile 300 fps arasında çalıştı.

Ancak Counter-Strike 2 gibi oyunlar tamamen oynanamaz durumdayken, Mewgenics neredeyse kusursuz bir şekilde çalıştı.