A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo oyun testinde: İşte sonuçlar

A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo'nun oyun performansı test edildi. Test kapsamında 8 GB RAM'e sahip MacBook Neo'nun Cyberpunk 2077 ve Minecraft gibi popüler oyunlarda nasıl bir performans gösterdiği ortaya çıktı.

A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo oyun testinde: İşte sonuçlar
Enes Çırtlık

Tüketicilerin bilgisayar satın alırken en çok dikkat ettiği kriterlerden biri de olan oyun performansı. Modellerin zorlu grafik gereksinimleri karşısında nasıl bir sınav verdiği özellikle merak konusu oluyor. Son günlerde oyun performansı en çok merak edilen modellerden biri de Apple'ın A18 Pro işlemcili yeni MacBook modeli MacBook Neo. Yapılan testler ise MacBook Neo'da oyun oynamak isteyenler için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo oyun testinde: İşte sonuçlar 1

A18 PRO İŞLEMCİLİ MACBOOK NEO OYUN TESTİNE GİRDİ

Teknoloji ve oyun odaklı içerikleriyle bilinen Andrew Tsai, yeni MacBook Neo'nun oyun performansını test etti. Tsai, test kapsamında 512 GB'lık bir MacBook Neo'da aşağıdaki 10 oyunu çalıştırdı:

  • Cyberpunk 2077
  • Minecraft
  • World of Warcraft
  • Control
  • Resident Evil Requiem
  • Resident Evil 2 (remake)
  • Counter-Strike 2
  • Elden Ring
  • Dark Souls Remastered
  • Mewgenics

NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Oyun testine göre Cyberpunk 2077, yalnızca tüm ayarlar mümkün olan en düşük seviyeye getirildiğinde ve 720p çözünürlükte 8 GB RAM'e sahip MacBook Neo'da sorunsuz çalışırken, Minecraft ise ön ayarlara bağlı olarak 1080p çözünürlükte 50 ile 300 fps arasında çalıştı.

A18 Pro işlemcili yeni MacBook Neo oyun testinde: İşte sonuçlar 2

Ancak Counter-Strike 2 gibi oyunlar tamamen oynanamaz durumdayken, Mewgenics neredeyse kusursuz bir şekilde çalıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te sağanak yağış etkili olduGaziantep’te sağanak yağış etkili oldu
Mardin ve Diyarbakır'da taşkın! Çok sayıda ev ve iş yeri sulara teslim olduMardin ve Diyarbakır'da taşkın! Çok sayıda ev ve iş yeri sulara teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

