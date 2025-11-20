HABER

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantının öncelikli gündem maddesinin Ukrayna'daki savaş olacağı bildirildi.

Kallas, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı iddia edilen planı değerlendirdi. Ukrayna'da savaşı sona erdirecek herhangi bir planın, Avrupa ve Ukrayna tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Kallas, "Ayrıca bu savaşta bir saldırgan ve bir kurban olduğunu anlamamız gerekir. Bu yüzden Rus tarafının herhangi bir taviz verdiğini duymadık" dedi.

