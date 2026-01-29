HABER

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu. Bunun kararlı bir adım olduğunu belirtilirken, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mustafa Fidan

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU AB'NİN TERÖR LİSTESİNE GİRDİ

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ONLARI EL KAİDE, HAMAS VE DEAŞ İLE AYNI KONUMA GETİRECEKTİR"

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

29 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

