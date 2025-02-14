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  4. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

14.02.2025 23:52
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ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti. Söz konusu sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

The Hill'in haberine göre, Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

TRUMP'IN SABIKA FOTOĞRAFI

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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