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ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti: "Derhal yürürlüğe girecek"

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı büyüyor. Çin'in ABD mallarına yüzde 84 vergi getirme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni hamle geldi. Trump daha önce yüzde 104 olarak açıkladığı Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini duyurdu. Yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini belirten Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ise ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti: "Derhal yürürlüğe girecek"
Metin Yamaner

Çin ile ABD arasında süren ticaret savaşı tüm dünya piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Trump'ın ilk açıklamasında yüzde 34'lük vergi dilimi arasında bulunan Çin, ABD'ye aynı oranda gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. ABD ise bunun ardından misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yapmıştı. Tırmanan ticaret geriliminde Çin, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etmişti.

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VERGİ YÜZDE 125 OLDU!

Bu kararın ardından son hamle Trump'tan geldi. ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial hesabından yaptığı açıklamada Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurdu.

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"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar. 75’ten fazla ülkenin temsilcisi ABD’yi arayarak ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, kur manipülasyonu ve parasal olmayan ticaret uygulamaları konularında çözüm için müzakere yürütmek istediklerini bildirdi. ABD’ye misileme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak, ek tarifelerin 90 günlük durdurulduğunu duyurdu. Bu ülkelere, söz konusu 90 gün boyunca uygulamaya alınacak karşılıklı tarife oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. ⁠Söz konusu indirim de derhal yürürlüğe girecek"

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MÜZAKERE KAPILARINI KAPATTI

Trump geçtiğimiz günlerde, farklı ülkeler ile gümrük tarifeleri konusunda masaya oturabileceklerini ancak Çin ile herhangi bir müzakerenin yapılmayacağını açıklamıştı.

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gümrük vergisi Çin Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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