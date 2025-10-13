ABD Başkanı Trump: "Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye harika çaba gösterdi, Erdoğan barışa büyük katkı sağladı"

Mısır'da gerçekleşecek olan tarihi Gazze Zirvesi'ne katılacak olan ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes sürecindeki olumlu katkılartını dile getirdi. Trump, Erdoğan için "Barış büyük katkı sağladı. Kendisine çok saygı duyuluyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika çaba gösterdi" dedi.

"ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ BİR ÜLKESİ VE ORDUSU VAR"

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Savaş bitti, anlıyor musunuz? Savaş bitti. Herkes savaşmaktan yoruldu.

Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika çaba gösterdi. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı. Kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ İÇİN: "İLGİLENECEĞİM! ŞU AN BAŞKA SAVAŞI HALLEDİYORUM"

İsrail-Hamas, çözdüğüm sekizinci savaş olacak. Şimdi Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıktığını duydum. Dedim ki, ‘Dönene kadar beklemem gerek. Şu anda başka bir savaşı hallediyorum’