ABD Başkanı Trump: "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik füzeli saldırılarıyla başlayan savaş bölgeyi ateş çemberi çevirdi. 19 Mart'ta İran'ın ABD'ye ait F-35 uçağını vurmasdan günler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtlayan Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" dedi. Diğer yandan Trump, eski FBI Direktörü Robert Mueller'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili Ölmesine sevindim" ifadesini kullandı.

Mustafa Fidan

ABD ve İsrail güçlerinin ortaklaşa İran'a yönelik başlattığı savaş bölge ülkelerini de içine alan bir ateş topuna dönüştü. İran, ABD üssü bulunan Körfez ülkelerindeki kritik noktaları füze ve dronlarla vurmaya devam ediyor.

ORDA DOĞU'YU ATEŞ ÇENBERİNE DÖNÜŞTÜREN SAVAŞ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA

Orta Doğu'yu savaş alanına döndüren çatışmalar üçüncü haftasına girerken İran ile İsrail arasında karşılıklı füze ve dronlu saldırılar devam ediyor. Son olarak İran akşam saatlerinde İsrail'in nükleer bölgesi olan Dimona'yı vurdu. Saldırıda 6 İsraillinin öldüğü bildirildi.

TRUMP: "İRAN, F-35'İ VURAN İLK ÜLKE OLDU"

Birkaç gün önce İran, bir ABD F-35'ini düşürdüğünü duyurmuştu. ABD makamları bir süre sonra İran'ın açıklamasını doğrulamıştı.

Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama , bugün ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'ın ABD'ye ait F-35 uçağını düşürmesiyle ilgili konuşan Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" açıklamasını yaptı.

İRAN MEDYASI F-35'İN VURULDUĞU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

İran medyası, ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

ESKİ FBI DİREKTÖRÜ MUELLER HAYATINI KAYBETTİ! TRUMP: "ÖLMESİNE SEVİNDİM"

ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" dedi.

Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek." ifadelerini kullandı.

FBI DİREKTÖRLÜĞÜNDEN ÖZEL YETKİLİ SAVCILIĞA

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu.

Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölüBursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıMardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

