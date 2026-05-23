ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi. Trump, görüşmelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.

TRUMP: "İRAN'LA ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

