Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir TIR’da 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, yaklaşık 3 milyon adet hap üretilebilecek 264 kilogram ham madde de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında, 22 Mayıs 2026 günü saat 15.27 sıralarında Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir TIR durduruldu. Arama ve el koyma kararına istinaden TIR’da yapılan aramada; 50 koli içerisinde 1 milyon 700 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sentetik ecza hap üretimi yaptığı değerlendirilen Darıca ve Gebze ilçelerindeki iş yeri ve eklentilerinde de arama gerçekleştirdi. Aramalarda, sentetik ecza üretiminde kullanıldığı belirlenen 19 makine ile yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza hap üretilebilecek miktarda, toplam 264 kilogram ham madde ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 8’inin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

‘SOKAKLARA DÜŞTÜĞÜNDE BİNLERCE GENCİMİZİ ZEHİRLEYEBİLECEK MİKTARDAYDI’

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaklaşık 2 haftadır yaptığı çalışma neticesinde bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Yapılan çalışmaların neticesinde 1 milyon 700 bin adet hap şeklinde getirilmiş sentetik ecza, yaklaşık 3 milyon tane de yapılabilecek kadar ham madde ele geçirildi. Bununla ilgili olarak şu anda 9 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda, Antep İstihbarat Müdürlüğü ve Kocaeli İstihbarat Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla başlayan operasyon bugün itibarıyla sonlandırmıştır. Bu kadar uyuşturucunun sokaklara düşmesine engel olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, Kocaeli halkının huzurunu, güvenliğini ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan bu uyuşturucu şebekeleriyle mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecek. Bugün yapılan operasyon çok önemli bir operasyon. Elde edilen uyuşturucunun miktarı, sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktardaydı. Bundan dolayı arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

