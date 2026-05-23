Firari şüpheliden Gülistan Doku cinayetine dair kan donduran iddia: "Cesedi valiliğe getirildi"

Yeniden başlatılan Gülistan Doku soruşturması yeni gelişmelerle birlikte dehşete düşüren itirafları da beraberinde getiriyor. Canice katledilen Gülistan'ın soruşturmasında kırmızı bülten kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı.

Sabah gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre, Eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve olayın en kilit ismi Altaş'ın itiraflarda bulunduğu öne sürüldü. Altaş, Gülistan'ın cesedinin koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından valiliğe getirildiğini ve burada plan yapıldığını iddia etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UMUT ALTAŞ YAKALANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı firari Umut Altaş New York'ta yakalandı.

ALTAŞ'TAN CİNAYETE DAİR ŞOK İTİRAF İDDİASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla hakkında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Umut Altaş'ın, Gülistan cinayetine ilişkin şok itirafta bulunduğu iddia edildi.

'GÜLİSTAN'IN CESEDİ VALİLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın şu iddialarda bulundu: "Gülistan Doku'nun cansız bedeni koruma Şükrü Eroğlu tarafından gri renkli araçla olay yerinde alındıktan sonra valiliğe (valilik mi konut mu çok net değil ama valilik binası olduğu değerlendiriliyor) götürüldü.

"VALİ SONEL SAATLERCE CESEDİN BAŞINDA PLAN YAPTI"

Vali Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu cansız bedenin başına geldiler, birlikte plan yaptılar. Biz orada saatlerce kaldık. Vali beni bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için 4-5 saat boyunca tehdit etti."

ALTAŞ'IN TÜRKİYE'YE İADESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, New York Polis Merkezi'nde gözaltında tutulan Umut Altaş'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

"UMUT ALTAŞ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından Gülistan Doku davasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürütülen kararlı mücadelenin bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaştığının altını çizen Çiftçi, "21 Nisan tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz iş birliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış; adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur.

Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebi, ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletilmiş; süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiler anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşılmıştır. INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış; New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır" diye konuştu.

Yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD INTERPOL birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlandığını vurgulayan Çiftçi, "Firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış; sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır.

"İADE İŞLEMLERİ HIZLANDIRILMIŞTIR"

Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır. Bu gelişme, yalnızca bir operasyonel başarı değil; aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir.

"HİÇBİR SUÇLU, ZAMANIN AKIŞINA YA DA ÜLKE SINIRLARINA GÜVENEREK ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın gelişmiş teknik imkânları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlu, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacaktır" şeklinde konuştu.