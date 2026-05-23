CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından, CHP Parti Meclisi yeni yol haritasını belirlemek için toplandı.
Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürdü.
A Haber canlı yayınında detayları aktaran muhabir CHP'li kaynağın kendisine "Kurultay olmazsa bayram sonrası imza toplanacak" dediğini aktardı. Ayrıca CHP'li kaynak, "Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabilir" dedi.
İşte aktarılanlar:
