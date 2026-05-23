CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki yapılan toplantı sona erdi. 5,5 saat süren toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı. Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabileceği, İstanbul delegeleri hariç 38'inci Kurultay'da oy kullananların oy kullanabileceği aktarıldı.

Recep Demircan

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından, CHP Parti Meclisi yeni yol haritasını belirlemek için toplandı.

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürdü.

"BAYRAM SONRASI İMZA TOPLANACAK"

A Haber canlı yayınında detayları aktaran muhabir CHP'li kaynağın kendisine "Kurultay olmazsa bayram sonrası imza toplanacak" dediğini aktardı. Ayrıca CHP'li kaynak, "Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabilir" dedi.

İşte aktarılanlar:

  • Kurultay olmazsa bayram sonrası imza toplanacak.
  • Yargıtay süreci beklenmeden olağanüstü kurultay toplanabilir.
  • Salt çoğunluk imza verirse kurultay toplanabiliyor.
  • CHP'de 38'inci Kurultay'da oy kullananlar oy kullanabilecek ama İstanbul'daki şaibe iddiaları nedeniyle oradaki delegeler hariç.
  • Kemal Bey seçilmeden gelip grupta konuşamaz.
