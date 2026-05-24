HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan karşı grubun olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hürriyet Okulu yanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada U.N.K. (15) bıçakla yaralanırken, Z.A.K. (17), H.K. (17) ve H.K. (17) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan karşı grubun olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiPark halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da trafik kazası! 9 yaralıMalatya'da trafik kazası! 9 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

1 Haziran'a kadar süre var! Ödemeyen yandı: Gecikme zammı uygulanacak

1 Haziran'a kadar süre var! Ödemeyen yandı: Gecikme zammı uygulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.