Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da kurbanlık hayvanlarını satarken hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsiye alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Büyükkavaklı köyü yakınlarında kurbanlık hayvan satışı yapan Mehmet Örücü (62), bir anda yere yığıldı. Yakınları ve alıcılar tarafından fark edilen durum, hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Örücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örücü’nün cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehmet Örücü’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

