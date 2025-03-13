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ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyaretinde açıkladı: "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek"

13.03.2025 22:11
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Bir süredir dünyada tartışma konusunda Grönland konusunda yeniden bir açıklama yapan Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyaretinde açıkladı: "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek"

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemini ve diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya tamam dediğini hatırlatarak, "Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz. Burada tam bir ateşkes söz konusu." sözlerini sarf etti.

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Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını anımsatan Trump, bu görüşmelerin çok ciddi şekilde yürüdüğünü ve bunlardan umutlu olduğunu vurguladı.

"PUTİN UMUT VERİCİ BİR AÇIKLAMA YAPTI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Trump, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.

Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.

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Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmamız var ve bu bize bir şey geri getirecek, paramızı geri getirecek." değerlendirmesini yaptı.
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Önceki ABD başkanlarının Ukrayna politikalarını eleştiren Trump, Kırım'ın eski Başkan Barack Obama tarafından, Gürcistan'ın ise eski Başkan George W. Bush tarafından Rusya'ya verildiğini savunarak, "Ben onlara hiçbir şey vermedim. Sadece Ukrayna'ya Javelin füzeleri verdim." dedi.

Diğer müttefiklerin de kendi paylarına düşen ödemeleri yapmaları gerektiğini ve kendisinin bu konuda hassas olduğunu kaydeden Trump "NATO, benim adımlarım sayesinde daha güçlü hale geldi." yorumunu yaptı.

"GRÖNLAND'IN İLHAKI GERÇEKLEŞECEK"

Öte yandan Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna da cevap veren Trump, "Kuzey Kore'de Kim Jong-un ile harika bir ilişkim var. Eğer ben seçilmeseydim, Hillary (Clinton) seçilseydi, Kuzey Kore ile nükleer bir savaş çıkacaktı." şeklinde konuştu.

"AB BİZE KARŞI ÇOK ÇİRKİN"

Açıklamalarında bir kez daha Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük vergileri konusunda ABD'ye uyguladığı tarifelerden şikayet eden Trump şunları söyledi:

"AB bize karşı çok çirkin. Apple'a, Google'a, Facebook'a dava açıyorlar, tüm bu şirketlere dava açıyorlar ve Amerikan şirketlerinden milyarlarca dolar alıyorlar. Sanırım bunu Avrupa'yı yönetmek için kullanıyorlar. Ne için kullandıklarını bilmiyorum ama bize çok kötü davranıyorlar. Çin de bize çok kötü davranıyor. Neredeyse herkes öyle yapıyor."

Trump ayrıca ABD'nin Kanada'ya ihtiyacının olmadığını, buna karşın Kanada'nın ABD'ye ihtiyacı olduğunu savunarak, "Yıllardır kazıklanıyoruz, artık kazıklanmayacağız. Kanada örneğinde, Kanada'yı sübvanse etmek için yılda 200 milyar harcıyoruz. Kanada aslında bir eyaletimiz gibi, aramızda yapay bir sınır var ve bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

RUTTE'DEN 'DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMELİYİZ' ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Rutte de ABD Başkanı Trump'a Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer konulardaki çabaları için teşekkür ederken, küresel rekabette Çin ve Rusya ile mücadeleye vurgu yaptı.

Rutte, "Daha fazla silah üretmemiz gerekiyor. Yeterince silah üretmiyoruz, Rusların ve Çinlilerin gerisinde kalıyoruz." diye konuştu.

Grönland konusunda Trump'ın açıklamalarına dolaylı olarak destek veren Rutte, ABD'nin de o bölgede söz sahibi olması gerektiğini savundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump
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