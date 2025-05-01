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ABD Başkanı Trump'tan flaş sözler: 'Biz ülkemize dini geri getiriyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imza atarken, "Ülkemize dini geri getiriyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan flaş sözler: 'Biz ülkemize dini geri getiriyoruz'

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu dile getiren Trump, kendisinin dini yeniden Beyaz Saray'a getirdiğini söyledi.

"ÜLKEMİZE DİNİ GERİ GETİRİYORUZ"

Trump, "Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele." diye konuştu. Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle kurulacak dini özgürlükler komisyonu ile ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi, ancak bununla beraber özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen bir Hristiyan, bir Yahudi ve bir Müslüman din adamı, dua etti.

Trump'ın "İmam Habeş" ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, "ulusal ve küresel barışı" içeren bir dua etti.

Daha sonra hazırlanan masada başkanlık kararnamesine imza atan Trump, dini özgürlükler komisyonunun Amerika için önemli bir adım olduğunu söyledi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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