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ABD Başkanı Trump'tan Powell'a uyarı: 'Faiz oranları düşmezse ekonomi yavaşlayabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz konusunda tekrardan uyardı. Faizin düşmemesi hâlinde ekonomide yavaşlama yaşanabileceğini belirten Donald Trump, gıda fiyatlarının ise düşüşte olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump'tan Powell'a uyarı: 'Faiz oranları düşmezse ekonomi yavaşlayabilir'
Cansu Akalp

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"TARİFE GÖRÜŞMELERİ İYİ GİDİYOR"

ABD Başkanı Trump, çok sayıda ülkeye yönelik uyguladığı gümrük vergilerine dair açıklamada bulundu.

Görüşmelerin iyi gittiğini ifade eden Trump "Herkes görüşmek istiyor." şeklinde konuştu.

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faiz oran trump
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