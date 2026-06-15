ABD cephesinden dikkat çeken 'anlaşma' mesajı! 'Ücretsiz olsun'

Washington-Tahran hattında taraflar uzlaştıklarını duyurdu. Anlaşma için imza töreni düzenlenmesi beklenirken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den önemli bir değerlendirme geldi.

"HÜRMÜZ'ÜN ÜCRETSİZ AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı değerlendirmede, "İran'la yapılacak imza törenine İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılmasını bekliyoruz. Anlaşma metnini hafta içinde açıklayacağız. Tahran'ın hangi konuda taviz verdiğini göreceğiz. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN LÜBNAN HASSASİYETİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise yaptığı değerlendirmede "Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, ABD ile varılan geçici anlaşmanın parçasıdır" ifadelerinde bulundu.