HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de 3 radyo istasyonu, federal fonlarını kesen Trump hükümetine dava açtı

ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki birçok eğitim, medya ve yardım kuruluşunun fonlarını kesme kararının ardından açılan davalara yenileri eklendi. ABD'de yayın yapan 3 radyo istasyonu, federal fonlarını kesme kararı alan hükümete karşı dava açtı.

ABD'de 3 radyo istasyonu, federal fonlarını kesen Trump hükümetine dava açtı

Hükümet tarafından fonlarının kesilmek istenmesine itiraz eden Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ile Colorado Public Radio ve Aspen Public Radio isimli yerel radyo kuruluşları, Trump'a karşı dava açarak, fonlarının kesilmesini hedefleyen yürütme kararının "yasa dışı" olduğunu savundu.

NPR Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Katherine Maher, yaptığı açıklamada, "Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor." dedi.

Dava dosyasında, "(Trump’ın federal yardımları durdurma emri) Emrin amaçları daha açık olamazdı. Emrin amacı, NPR'yi Başkan'ın hoşlanmadığı haber ve diğer programların içeriği nedeniyle cezalandırmak ve NPR ile ülke genelindeki kamu radyo istasyonlarının Anayasa'nın birinci maddesiyle verilen haklarını özgürce kullanmasını engellemektir." ifadeleri yer aldı.

TRUMP BAŞKA MEDYA KURULUŞLARINA KARŞI DA BENZER KARARLAR ALMIŞTI

Mayıs ayı başlarında NPR ve Kamu Yayın Servisine (PBS) verilen federal fonları, "taraflı yayın yaptıkları gerekçesiyle" durdurma talimatı veren Başkan Trump, daha önce de başta yönetimi tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu olmak üzere, diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuş, mahkeme 22 Nisan'da, medya kuruluşunun kapatılması kararını durdurmuştu.

Trump yönetimi davayı temyiz mahkemesine taşırken, 16 Mayıs'ta medya kuruluşunun yaklaşık 600 çalışanının işine son vermişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kan donduran olay! Kardeşini ensesinden vurduSamsun'da kan donduran olay! Kardeşini ensesinden vurdu
İstanbul'da 7 saatlik su kesintisiİstanbul'da 7 saatlik su kesintisi

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Fenerbahçe kaptanından Galatasaray'a olay gönderme!

Fenerbahçe kaptanından Galatasaray'a olay gönderme!

Cinayete adı karışan şahsa silahlı saldırı

Cinayete adı karışan şahsa silahlı saldırı

Rusya'dan barışa kapıyı kapattıracak açıklama! "Eğer bu doğruysa..."

Rusya'dan barışa kapıyı kapattıracak açıklama! "Eğer bu doğruysa..."

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Trump'tan çok konuşulacak açıklamalar: "Putin ateşle oynuyor"

Trump'tan çok konuşulacak açıklamalar: "Putin ateşle oynuyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.