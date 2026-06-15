ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü!

ABD’nin California eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 ağır bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. ABD ordusu kazada mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum