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ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü!

ABD’nin California eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 ağır bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü!
Metin Yamaner

ABD’nin California eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 ağır bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. ABD ordusu kazada mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...

ABD de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü! 1

ABD de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü! 2

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağı
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