HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD’de bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bazı eyaletlerde erken oy kullanma süreci bugün başladı.

ABD’de bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken, Virginia'da seçmenler bugün itibarıyla sandık başına gitmeye başladı.

Seçim takvimi kapsamında Virginia'da erken oy kullanma işlemi başlarken, Minnesota ve Güney Dakota'da seçmenler için oy pusulaları erişilebilir hale geldi.

ABD’de bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemi başladı 1

ANKETLERDE DEMOKRATLAR ÖNDE

Öte yandan ABD genelinde yapılan güncel anketlere göre Demokratlar, özellikle Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere karşı avantajlı durumda.

Ülke genelinde yapılan seçim anketlerini yayımlayan RealClearPolitics'teki (RCP) anketlerin ortalamasına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi için yapılan genel tercih anketinde Cumhuriyetçilerin 8,7 puan önünde bulunuyor.

RCP'nin güncel anket ortalamasında Demokratlar yüzde 50,3, Cumhuriyetçiler ise yüzde 41,6 seviyesinde bulunuyor.

Senato yarışlarına ilişkin anketlerde de Demokratların bazı sandalye kazanımlarına işaret eden sonuçlar bulunuyor.

ABD’de bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemi başladı 2

SEÇMENİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

Diğer yandan anketlere göre seçmenlerin 3 Kasım'daki seçimler öncesinde en önemli gündem başlıkları arasında ekonomi ve hayat pahalılığı öne çıkıyor.
ABD’de bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemi başladı 3
Marquette Law School'un 2-9 Eylül'de gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 37'si enflasyon ve hayat pahalılığını, yüzde 16'sı ekonomiyi, yüzde 10'u ise İran savaşını en önemli konu olarak gösterdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da seçmenlerin ekonomik gündeminde öne çıkarken, İran savaşının seçim gündemindeki etkisinin sürdüğü görülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz"Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz"
Kesici aletle kendini yaraladıKesici aletle kendini yaraladı

Anahtar Kelimeler:
seçim ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.