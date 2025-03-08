HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi

ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi

08.03.2025 07:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 2 kişiyi öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan Brad Sigmon adlı bir mahkum, kurşuna dizilerek idam edildi. Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4’üncü mahkum oldu.

ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi

2001 yılında eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Brad Sigmon adlı ABD’li mahkum, kurşuna dizilerek idam idam edildi. Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi tarafından yapılan açıklamada, diğer infaz yöntemleri olan enjeksiyon veya elektrikli sandalye yerine kurşuna dizilmeyi seçen Sigmon'un cezasının 3 gönüllüden oluşan bir idam mangası tarafından infaz edildiği bildirildi. Sigmon’un ölümünün yerel saat ile 18:08’de gerçekleştiği kaydedildi.

"KENDİSİ İÇİN EN İYİ OLANI SEÇTİ"

Sigmon'un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin eyaletin infaz için kullandığı "barbarca" yöntemler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Ölümcül enjeksiyon veya idam mangasını seçmediği takdirde, Güney Carolina'nın onu diri diri yakıp pişirecek olan eski elektrikli sandalyesinde ölecekti. Ancak alternatif de aynı derecede korkunç" açıklamasında bulundu. Güney Carolina’da yakın tarihlerde uygulanan iğneli idam cezası infazlarının çok uzun sürdüğünü söyleyen King, "Ölümcül enjeksiyonu seçerse, Eylül ayından bu yana idam edilen üç mahkumda olduğu gibi uzun süre içinde ölme riskini göze almış olacaktı" ifadelerini kullandı. King, "Geriye kalan tek seçenek idam mangasıydı. Brad'in vurulmanın vücudunda nasıl bir etkiye yol açacağı konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Brad kendisi için en iyi olanı seçti" dedi.

15 YIL SONRA BİR İLK

Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4’üncü mahkum oldu. Daha önce tümü Utah eyaletinden olan 3 mahkum kurşuna dizilerek idam edilmişti. 2010 yılında kurşuna dizilerek idam edilen Ronnie Gardner adlı mahkum ise, cezası idam mangası tarafından infaz edilen son kişi olmuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesi
Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralıAksaray'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
abd idam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili akrabalardan kafa karıştıran açıklama! "Ritüelle ilgileniyordu ama..."

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili akrabalardan kafa karıştıran açıklama! "Ritüelle ilgileniyordu ama..."

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen’in av tüfeği başına iş açtı!

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen’in av tüfeği başına iş açtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.