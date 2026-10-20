ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri kriz çıkardı! Ağaçlara astığı maketler mahalleyi ayağa kaldırdı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Bucks County bölgesindeki Bristol kasabasında yaşanan olay, Cadılar Bayramı hazırlıkları sırasında gündeme geldi. Bir ev sahibi, 31 Ekim'de kutlanacak bayram öncesinde evinin bahçesini korku temalı süslemelerle donattı.

AĞAÇLARA ASTIĞI MAKETLER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak ağaç dallarından sarkıtılan, siyah torbalara sarılmış ve bantlarla kaplanmış beş insan bedeni görünümlü maket, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, görüntülerin ABD tarihinde siyahilere yönelik gerçekleştirilen linçleri çağrıştırdığını belirterek süslemelerin kaldırılmasını talep etti.

"BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRMÜYOR MUSUN?"

Mahalle sakinlerinden Roshea Newkirk, karşılaştığı görüntülerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ev sahibinin bu süslemelerin yanlış anlaşılabileceğini fark etmesi gerektiğini belirten Newkirk, "Buna bakıyorum ve kendi kendime düşünüyorum, bunun yanlış olduğunu görmüyor musun?" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin büyümesi üzerine siyahilerin haklarını savunan Ulusal Renkli İnsanların İlerlemesi Derneğinin (NAACP) Bucks County şubesi de konuya müdahil oldu. Kurum, söz konusu süslemelerin ABD'nin ırkçı linç geçmişi nedeniyle toplumda acı verici çağrışımlara yol açabileceğini belirterek kaldırılmaları çağrısında bulundu.

EV SAHİBİ SÜSLEMELERİ KALDIRMAYI REDDETTİ

Tartışmaların odağındaki ev sahibi ise maketleri internet üzerinden hazır bir set olarak satın aldığını ve kimseyi rahatsız etme amacı taşımadığını savundu.

Cadılar Bayramı'nın korku temalı dekorasyonlarla kutlandığını belirten ev sahibi, mahalle sakinlerinin tepkilerine rağmen süslemeleri kaldırmayı kabul etmedi.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ, ANCAK MÜDAHALE EDEMEDİ

Olayın mahalle genelinde tartışmaya dönüşmesi üzerine Bristol Belediye Meclisi de harekete geçti. Belediye yetkilileri, ev sahibiyle görüşerek tartışmalı dekorasyonları kaldırması için ikna girişiminde bulundu.

Ancak görüşmelerden sonuç alınamadı. Yetkililer, söz konusu süslemeleri yasaklayan herhangi bir yerel düzenleme bulunmadığını belirterek mevcut koşullarda ev sahibini maketleri kaldırmaya zorlayamadıklarını açıkladı.

MAHALLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Tartışma, mahalle sakinleri arasında da görüş ayrılığına yol açtı. Bazı vatandaşlar süslemelerin tarihsel ve toplumsal açıdan incitici olduğunu savunurken, bazıları ise Cadılar Bayramı'nda korkutucu dekorasyonların kullanılmasının olağan olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Mike Wade, kendi evinde de iskeletler ve ceset görünümlü maketler kullandığını belirterek söz konusu süslemelerin bayramın korku temasının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

NAACP'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSUNA YANIT

NAACP yetkilileri ise tartışmanın Cadılar Bayramı kutlamalarını engellemekle ilgili olmadığını vurguladı. Kurum, geçmişte siyahilerin ağaçlara asılarak öldürüldüğü linç olaylarının ABD tarihinde derin izler bıraktığına dikkat çekerek bu tür görüntülerin tarihsel bağlamından bağımsız ele alınamayacağını ifade etti.

Ev sahibine ve yetkililere yapılan çağrılara rağmen tartışmalı süslemelerin hafta sonu itibarıyla kaldırılmadığı bildirildi. Olay, ABD'de ifade özgürlüğü ile toplumsal hassasiyetler arasındaki sınırların Cadılar Bayramı dekorasyonları üzerinden yeniden tartışılmasına neden oldu.