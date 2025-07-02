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ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu

ABD'nin California eyaletindeki bir havai fişek deposunda yangın sırasında patlama geldi. Depodan alev topu yükseldi.

ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu

ABD'nin California eyaletinde bulunan bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depoda patlama meydana geldi. Çevre sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, depodaki alevlerin yayıldığı, bazı iş yerlerinin tamamen yandığı belirtildi.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE), çevreye yayılan alevlerin 78 dönümlük alanı küle çevirdiğini aktardı. Patlama ve yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
havai fişek abd
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