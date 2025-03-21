ABD'de neden kilometre yerine mil, santigrat yerine fahrenhayt kullanılır? Sebebi nedir?

Alman bilim insanı Daniel Gabriel Fahrenheit, 18. yüzyılın başlarında kendi adını verdiği bir sıcaklık ölçüm birimi oluşturmuştur. Bu birime göre suyu donma noktasına getiren sıcaklık 32, kaynamasını sağlayan sıcaklık ise 212 derece olarak alınarak iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür. Bir başka ölçü birimi olarak da bizdeki kilometre yerine mil terimi kullanılır. 1 mil metrik çevirme hesaplarına göre yaklaşık olarak 1.609,344 metre civarındayken kilometre karşılığı da 1,609 kilometredir.

ABD'de neden kilometre yerine mil kullanılır?

Dünya genelinde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede metrik sistem kullanılmaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve bazı birkaç ülkede farklı ölçü birimleri kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kraliyet sistemi adı verilen bir ölçü sistemi ile hesap yapılır. Kraliyet sistemine göre mil dışında fit, yard, inç gibi ölçü birimleri de bulunur. Geçmişte Amerika’da birkaç kez metrik sisteme geçme denemesi yapılmıştır ancak hâlâ kraliyet sistemi geçerliliğini korumaktadır.

yüzyılın son yıllarında yaşanan Fransız Devrimi’nin ardından Fransa Kuzey Kutbu ile ekvator arasında yer alan mesafenin on milyonda birini metre adındaki yeni bir ölçü birimi olarak tasarlamış ve kabul etmiştir. Bu birim de dünya genelinde birçok ülke tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Miller genel olarak birbirlerine çok uzak yerler arasında bulunan mesafeleri ölçme amacı ile kullanılır. Bir mil yaklaşık olarak 1,609344 kilometre civarındadır.

ABD'de neden santigrat yerine fahrenhayt kullanılır?

Suyun buz haline gelme noktasına sıfır noktası, buharlaştığı nokta ise 100 kabul edilir. Aralarını derece olarak isimlendiren 100 eşit parçaya bölme yolu ile bulunan ısı ölçeği de santigrattır. Amerika çok uzun zamandır santigrat yerine fahrenhayt (fahrenheit) ölçüm sistemi kullanmaktadır. İngiliz sömürgeciliğinde başlayan bu kullanım Başkan Reagen dönemine kadar uzanmaktadır.

Dünya genelindeki çoğu ülkede sıcaklık celsius cinsinden ölçülür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde fahrenhayt kullanılır. Celsius suyun kaynama ve donma noktaları sıfır ile yüz olarak belirlenen makul kabul edilen bir ölçektir. Fahrenhaytta ise bu durum 32 ve 212’dir. Bu durum da hesaplamaları çok daha karışık hale getirir.

Aynı isimli ölçü birimini oluşturan bilim insanı Fahrenheit, su ve tuz karışımının varabileceği en düşük sıcaklığı sıfır olarak belirlemiştir. Daha sonra ise sistemdeki ikinci sabit nokta olarak insan vücudunun ortalama sıcaklığının bir ölçümü olan 96 dereceyi kullanmıştır. Meydana gelen şema, suyun kaynama noktasını 212 dereceye sabitlenmiştir. Donma noktası ise 32 dereceye sabitlenmiştir.

Alman fizik bilimcisi Daniel Gabriel Fahrenheit, 1720 termometresini geliştirerek ispirto yerine ilk kez cıva kullanmıştır. Maddenin kaynama noktasının hava basıncı ile yer değiştirdiğini göstermiştir. Daha sonra suyun soğuma özelliğini ve içine tuz karıştırılan suyun kaynama ve donma sıcaklıklarının değiştiğini ortaya çıkartmıştır.

Çağımızda Amerika’da, bazı İngiliz denizi aşırı topraklarında, eski ABD denizi aşırı topraklarında ve bazı İngiliz sömürgelerinde sıcaklık ölçü birimi olarak Fahrenheit derecesi ile Celsius derecesi arasında bir bağlantı vardır. İki ölçü birimi basit bir formül ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme formülü sayesinde herhangi bir sıcaklığın değeri Celsius ya da Fahrenheit biçiminde ifade edilebilmektedir.