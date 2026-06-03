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ABD'de rehine krizi! Ekipler alarma geçti, bomba tehdidi...

ABD'deki bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içerideki çok sayıda kişiyi rehin alan şüpheli ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken; soyguncu ile güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor.

ABD'de rehine krizi! Ekipler alarma geçti, bomba tehdidi...
Devrim Karadağ

ABD'deki banka soygunu ve rehine krizi ekipleri harekete gçerirdi. Bakersfield Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ REHİN ALDI

Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda vatandaşla birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.

Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden birinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Celedon, "Bu olayı mümkün olan en güvenli şekilde neticelendirmek için elimizdeki tüm imkanları ve kaynakları seferber ettik" ifadesini kullandı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından güvenlik çemberini genişleten yetkililer, bankanın yakınında bulunan belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere çevre binaları tahliye etti ve bazı yolları geçici olarak trafiğe kapattı.

Bölgede çok sayıda polis aracının yanı sıra taktiksel müdahale aracı, acil sağlık ekipleri ve FBI ajanları konuşlandırıldı.

Emniyet müdürlüğünün kriz müzakere ekibi, şüpheliyle telefon üzerinden temas kurmayı sürdürüyor. Güvenlik güçleri, durumun halen aktif bir tehdit içerdiğini vurgulayarak halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ABD de rehine krizi! Ekipler alarma geçti, bomba tehdidi... 1

OLAY YERİNDE ACİL DURUM ÇADIRLARI KURULDU

Bölgede bulunan Jacob Davidson adlı bir canlı yayıncı, subsricber'larından gelen bomba ihbarı mesajları üzerine olay yerine gittiğini belirterek, "Polislerin bankanın otoparkına ve arkasından içeriye girdiğini gördüm. Bu şehirde bugüne kadar gördüğüm en yoğun polis sevkıyatı yapıldı. Yaklaşık bir blok ötede komuta merkezi ile yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renk kodlu acil müdahale çadırlarının kurulmasını izliyorum" dedi.

ABD de rehine krizi! Ekipler alarma geçti, bomba tehdidi... 2

Güvenlik güçlerinin, acil durumlarda yaralıların durumunu ciddiyetine göre hızlıca sınıflandırabilmek amacıyla bu çadırları tedbir amaçlı kurduğu belirtildi.

Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh da durumu yakından takip ettiğini bildirerek, "Kamuoyunun şu anda yapabileceği en büyük yardım, bölgeden uzak durarak kolluk kuvvetlerine, müzakerecilere ve eğitimli profesyonellere görevlerini güvenle yapmaları için gerekli alanı ve fırsatı tanımaktır" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
soygun ABD Amerika Birleşik Devletleri rehine
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