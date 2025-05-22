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ABD'de silahlı saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü, Trump'tan ilk açıklama: Saldırının arkasında onlar var!

ABD'de silahlı bir saldırı meydana geldi. Washington'daki saldırıyla ilgili ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, başkentteki Yahudi Müzesi yakınlarında iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının öldürüldüğünü belirtti. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı ilk açıklamada, söz konusu saldırının arkasında antisemitizm olduğunu açıkladı. Washington Polis Şefi Pamela Smith de etkinlik başlamadan önce müzenin dışında yürürken görülen tek bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

ABD'de silahlı saldırı! 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü, Trump'tan ilk açıklama: Saldırının arkasında onlar var!
Devrim Karadağ

ABD'den gelen silahlı saldırı haberi bir anda tüm dünya basınında gündem oldu. Başkent Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, müze, saldırının yaşandığı sırada Amerikan Yahudi Komitesi'nin Genç Diplomatlar Resepsiyonu'na ev sahipliği yapıyordu.

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ABD basınına yansıyan haberlerde, bir şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi verildi. Washington Polis Şefi Pamela Smith, etkinlik başlamadan önce müzenin dışında yürürken görülen tek bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

FBI Saha Ofisi ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Northwest'teki 3'üncü Sokak ile F Sokağı bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda öldürülenlerin biri kadın, diğeri ise erkekti.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Tal Naim Cohen, konuya ilişkin açıklamasında, iki büyükelçilik çalışanının müzedeki bir Yahudi etkinliğine katıldıkları sırada "yakın mesafeden" vurulduklarını aktardı.

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TRUMP’TAN AÇIKLAMA: AÇIKÇA ANTİSEMİTİZME DAYANAN BİR CİNAYET

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Açıkça antisemitizme dayanan DC’deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor” dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Trump, “Nefret ve köktenciliğin ABD’de yeri yok… Böyle şeylerin olabilmesi çok üzücü” ifadelerini kullandı.

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İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ

Saldırının ardından X hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da "İsrail devletinin temsilcilerinin her zaman, özellikle de bu dönemde artan bir risk altında olduğunu" savunarak "Saldırının olduğu yere giden ABD Büyükelçimiz Yechiel Leiter ile görüştüm. Amerikan makamlarıyla da temas halindeyiz" bilgisini verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: KORKAKÇA BİR SALDIRI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin silahlı saldırının sorumlularının "izini arayıp bulacağını" belirterek, "Bu, küstah, korkakça ve Yahudi düşmanı şiddet eylemidir. Yanlış anlaşılmasın: Sorumluların izini bulacağız ve onları yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı
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