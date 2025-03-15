ABD'den 43 ülkeye seyahat kısıtlaması! Rusya ve Belarus başta olmak üzere yeni düzenlemeler kapıda

Rusya'nın TASS haber ajansının ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'tan aktardığına göre 43 ülkenin vatandaşları için giriş düzenlemeleri yapılacak.

Washington, Rus ve Belarus vatandaşlarına sınırlarını tamamen kapatmayacak. Ancak, yalnızca işle ilgili konularda ABD'yi ziyaret eden varlıklı girişimciler vize alabilecek. Gazetenin ABD hükümetindeki kaynaklarına göre Rusya ve Belarus'tan gelen turistler ve göçmenlerin girişine izin verilmeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni giriş kuralları 41 ülkeyi daha etkileyecek.

SINIRI GEÇEMEYECEKLER

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkeleri üç kategoriye ayırmayı önerdiği bildirildi. İlk grupta yer alan ülkelerin vatandaşlarının ABD sınırını geçmeleri yasaklanacak. Bu ülkeler arasında Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen yer alıyor.

İkinci kategori, ABD'yi ziyaret etme konusunda önemli kısıtlamalar anlamına geliyor. Rusya ve Belarus'un yanı sıra sekiz ülke daha bu kategoriye dahil: Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan.

3. GRUBA DAHİL ETTİ

ABD makamları, denetimlere ilişkin bilgilerin yetersiz olduğu ve ABD'ye kısmi ya da tam seyahat yasağı gerektiren ülkeleri üçüncü gruba dahil etti.

Bu ülkeler Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, St Kitts ve Nevis, St Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu ve Zimbabve.

Bu arada, yukarıda bahsi geçen ülkeler listesi ve gruplandırmasının Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç hafta önce geliştirildiği ve şimdi değiştirilebileceği belirtildi.