ABD'den PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama!

PKK terör örgütünün kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından hem siyasi liderlerden hem de dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Türkiye hem de Dünya için öenmli anlar yaşanırken ABD büyükelçiliğinden de açıklama geldi.

"MEDENİ DÜNYADA YERİ YOK"

Büyükelçilikten PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yapılan değerlendirmede, "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir" sözleri dikkat çekti.

X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur"