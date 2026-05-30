ABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevi resmen sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevinden ayrıldığını duyurdu. Rubio, Barrack’ın görev süresi sona erse de Trump yönetimi adına Suriye ve Irak dosyalarında etkili rol üstlenmeye devam edeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini belirterek "Bu görevlendirme sona eriyor olsa da Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta önemli bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilemez bir rol oynadı. Bu görevlendirme sona eriyor olsa da, Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak’ta önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bölgeye ilişkin uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine yönelik anlayışı, ülkemiz adına başarılar getirmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
suriye abd Tom Barrack
