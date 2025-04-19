HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 'Kırım' darbesi! "Putin için bir nimet olacak..."

ABD ile Rusya arasında ikili ilişkilerde yeni boyutun başlaması an meselesi. İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, 2014 yılından beri işgal altında tutulan Kırım'ı Rusya'ya bırakma tavizinde bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'ya toprak vermeyeceğini defalarca açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 'Kırım' darbesi! "Putin için bir nimet olacak..."
Doğukan Akbayır

Göreve gelmeden önce ve geldikten sonraki en önemli vaadi Ukraya krizini sonlandırmak olan Trump'tan yakın zamanda çarpıcı bir Kırım hamlesi bekleniyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, Kırım Rusya'ya taviz olarak bırakılacak... İşte tüm detaylar!

iStock-483318405

ABD KIRIM'DAKİ RUS KONTROLÜNÜ TANIMAYA HAZIRLANIYOR

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre ABD, Moskova ile Kiev arasında yapılacak daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesi üzerindeki kontrolünü tanımaya hazırlanıyor.

t1

NTV'nin Bloomberg'den derlediği habere göre ABD Başkan Donald Trump'ın bir ateşkes anlaşmasını sağlamlaştırmaya istekli olduğunun en son işareti olan bu olası taviz, Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün, hızlı bir ilerleme kaydedilmediği takdirde arabuluculuğu sona erdireceği uyarısında buludukları sırada geldi.

k2

2014 İŞGALİ

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmiş ve ardından işgal altında yapılan referandumun ardından uluslararası toplum yasadışı ilhakı meşrulaştırmaktan kaçınmak için yarımadayı Rusya olarak tanımakta direnmişti.

pptn

PUTİN İÇİN BİR 'NİMET'

Bloomberg'e göre bunu yapmak, toprakların güç kullanılarak alınmasını yasaklayan uluslararası kanun ve anlaşmaların altını oyma riski taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy defalarca Moskova'ya toprak vermeyeceğini söyledi. Ancak bu hamle, uzun süredir Kırım'daki Rus egemenliğinin uluslararası alanda tanınmasını isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir nimet olacak.

Putin şu ana kadar Trump'ın geniş kapsamlı bir barış anlaşması önerisini kabul etmeyi reddetti.

Söz konusu kişiler konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul- Taksim'de kıraathaneye kumar operasyonu; uyuşturucu paketlerken yakalandılarİstanbul- Taksim'de kıraathaneye kumar operasyonu; uyuşturucu paketlerken yakalandılar
Esenyurt’ta başıboş köpekler sokakta yürüyen adama saldırdıEsenyurt’ta başıboş köpekler sokakta yürüyen adama saldırdı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Kırım abd putin trump zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Özel hastanelerde yeni dönem! Standartlar değişti...

Özel hastanelerde yeni dönem! Standartlar değişti...

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Yakalanıp, Türkiye'de getirildiler!"

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Yakalanıp, Türkiye'de getirildiler!"

Son anket sonuçları geldi, 'Tereddütlüyüm' çıkışı dikkat çekti

Son anket sonuçları geldi, 'Tereddütlüyüm' çıkışı dikkat çekti

Sonunda bu da oldu! "Atatürk bedenlendi ve çıkacak" dedi, bir de tarih verdi

Sonunda bu da oldu! "Atatürk bedenlendi ve çıkacak" dedi, bir de tarih verdi

Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.