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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Çin mesajı: “Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a uygulanan abluka ve yaptırımların ülke ekonomisinde büyük yıkıma yol açtığını savunarak, "Şu an itibarıyla büyük çaplı askeri operasyonlara artık gerçekten ihtiyaç yok" dedi. Rubio, Çin’in İran’dan yaptığı petrol alımlarına ilişkin bir soruya ise, "Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak. Satın alabilecekleri tek petrol, şu anda denizde bulunan petrol." ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Çin mesajı: “Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak”
Metin Yamaner

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa’da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

"İRAN'A EKONOMİK BASKI DAHA DA AĞIRLAŞACAK"

İran konusundaki büyük bir askeri harekata ihtiyaç görülmeyen mevcut politikanın sonunun nereye çıktığı şeklinde bir soru alan Rubio, "İran’a ekonomik baskı daha da ağırlaşacak. Anlamanız gereken şey, yaptırımların etkisinin katlanarak arttığı. İran’ın mutabakat zaptının yürürlükte olduğu kısa ateşkes döneminde ablukayı aşarak denize çıkardığı petrolün yalnızca küçük bir bölümü kaldı. O da tükendiğinde petrol gelirleri neredeyse tamamen kesilecek. Yaptırımları aşmak için başvurdukları başka yöntemler de var. Ancak Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent, istihbarat kurumlarımız ve diğer birimlerle birlikte, bu yöntemlerin önünü sürekli olarak kesiyor. Yaptırımların etkisi zamanla ağırlaşıyor. Zaman geçtikçe daha fazla acı veriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dan dikkat çeken Çin mesajı: “Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak” 1

"ABD HER ZAMAN HAZIR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ülkeleri ve diğer yerlerdeki bütün ortaklarıyla gerçekleştirdiği istişareler temelinde şu anda büyük çaplı askeri operasyonlara gerek olmadığının açık olduğunu ifade eden Rubio, "Çünkü ekonomik mücadele yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Çok iyi ilerliyor. Şu aşamada bunu sekteye uğratmaya gerek yok" dedi. Bu yaklaşımın İran ile müzakerelere alan açıp açmadığı sorusuna Rubio, "İran’ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir" ifadelerini kullandı. Rubio, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız. Nihayetinde kendi savaşçılarınıza, güvenlik güçlerinize ve diğerlerine ödeme yapabilmeniz gerekiyor. Eninde sonunda ekonomik gerçekler, en radikal delinin bile kafasına girer. Dolayısıyla zaman geçtikçe bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak evet, yapılabilecek gerçek bir anlaşma varsa ABD her zaman hazır. Buna açığız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dan dikkat çeken Çin mesajı: “Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak” 2

Rubio, İran’ın komşularına yeniden saldırması ihtimaline ilişkin bir soruya ise "Bunu yaparlarsa bedelini öderler. Çok ağır bir bedel öderler" şeklinde cevap verdi. İran savaşının bir çıkmaza girmesinin ABD için neden yararlı olduğu sorusuna Rubio, "Bu bir çıkmaz değil. ABD, yaptırımlar, diğer tedbirler ve abluka aracılığıyla her ay çökmeye devam eden İran ekonomisine olağanüstü zarar veriyor" dedi. Rubio, İran’ın ekonomik olarak kan kaybettiğini söyledi.

"YAKINDA SATIN ALINABİLECEK PETROL KALMAYACAK"

Rubio, Çin’in İran’dan yaptığı petrol alımlarına ilişkin bir soruya ise, "Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak. Satın alabilecekleri tek petrol, şu anda denizde bulunan petrol. Ondan da fazla kalmadı" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dan dikkat çeken Çin mesajı: “Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak” 3
Rubio, İran’ın ne kadar dayanabileceğine ilişkin bir takvimleri olup olmadığı sorularına net bir cevap vermedi. İran’a yönelik ablukanın birkaç aydır kesintisiz uygulanmadığını ve mutabakat zaptı döneminde serbest kaldığını ifade eden Rubio, "İran, küresel piyasada enerji satamama durumuyla bugün olduğu şekilde hiçbir zaman karşılaşmadı. Bunu ve açıklayamayacağım başka bazı uygulamalarımızı daha önce hiç yaşamadılar. Bunların ekonomileri üzerinde çok büyük etkisi var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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