ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Pakistan Başbakanı Şerif ve Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafları işbirliği yapmaya davet etti.

Bakan Rubio, Şerif ile görüşmesinde, 22 Nisan'da Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısının "kınanması gerektiğini" belirtti.

Rubio, Pakistanlı yetkililere "bu vicdansız saldırıyı" soruşturmada işbirliği yapmaları çağrısında bulunurken, her iki lider de "teröristleri çirkin şiddet eylemlerinden sorumlu tutmaya" yönelik süregelen kararlılığını teyit etti.

HİNDİSTAN İLE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ TEYİT EDİLDİ

Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmesinde Rubio, Pahalgam'daki "korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntüsünü" dile getirdi.

Rubio, ABD tarafının, Hindistan ile "teröre karşı işbirliğine olan bağlılığını" yeniden teyit etti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin, Güney Asya'da gerginliği azaltmak, barış ve güvenliği sağlamak ve iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi yeniden kurmak için hem Pakistan'ı hem de Hindistan'ı teşvik ettiği kaydedildi.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

(AA)

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