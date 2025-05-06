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ABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecek

ABD Eğitim Bakanlığı, Beyaz Saray'ın taleplerini yerine getirene kadar Harvard Üniversitesi'ne yeni federal fon verilmeyeceğini duyurdu.ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi Rektörü'ne gönderdiği mektupla kararı bildirdi.

ABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecek
Çiğdem Sevinç

ABD Eğitim Bakanlığı, Beyaz Saray'ın taleplerini yerine getirene kadar Harvard Üniversitesi'ne yeni federal fon verilmeyeceğini duyurdu.

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi Rektörü'ne gönderdiği mektupla kararı bildirdi. McMahon, Harvard'ın ABD'ye karşı küçümseyici tavırlar sergileyen yabancı öğrencileri kaydederek ülkenin yükseköğretim sistemini alay konusu haline getirdiğini ileri sürdü. Donald Trump yönetimin, federal yasalara uymayı taahhüt ettiği sürece Harvard'a federal fon sağlamaya devam etmeye istekli olduğunu aktaran McMahon, "Harvard her şekilde yasal yükümlülüklerine, etik ve güvene dayalı görevlerine, şeffaflık sorumluluklarına ve her türlü akademik titizliğe uymakta başarısız olmuştur" ifadesini kullandı.

Yetkililer, kararın yalnızca araştırma hibelerini kapsadığını ve öğrencilere yönelik öğrenim yardımlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Harvard Üniversitesi abd
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