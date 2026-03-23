ABD geri adım beklerken Tahran'dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz"

28 Şubat'ta Orta Doğu'da fitili ateşlenen savaşta her geçen gün daha da ciddi adımlar atılıyor. Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRUMP 48 SAAT VERMİŞTİ

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasının ABD'yi büyük bir baskı altına aldığı iddia edilirken, ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın tüm elektrik santrallerini vuracaklarını duyurdu.

Trump, "Eğer İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, ABD, İran’ın elektrik santrallerini hedef alacak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN SU VE TELEFON UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap veren İsfahani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

FLAŞ HÜRMÜZ KARARI: "BASRA KÖRFEZİ'NE MAYIN DÖŞENECEK"

İran Savunma Konseyi: ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır