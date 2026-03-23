ABD geri adım beklerken Tahran'dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz"

ABD/İsrail-İran savaşında 24 gün geride kalırken Trump'ın Hürmüz Boğazı kararıyla ilgili İran'a yönelttiği enerji santrallerini yerle bir etme tehdidi tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Trump'ın 48 saat uyarısı bu gece saatlerinde dolarken, İran Savunma Konseyi, ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşeyeceğini açıkladı. İran'ın bu sert çıkışı sonrası gözler gece saatlerine çevrildi.

ABD geri adım beklerken Tahran'dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz"

28 Şubat'ta Orta Doğu'da fitili ateşlenen savaşta her geçen gün daha da ciddi adımlar atılıyor. Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD geri adım beklerken Tahran dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz" 1

TRUMP 48 SAAT VERMİŞTİ

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasının ABD'yi büyük bir baskı altına aldığı iddia edilirken, ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın tüm elektrik santrallerini vuracaklarını duyurdu.

ABD geri adım beklerken Tahran dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz" 2

Trump, "Eğer İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, ABD, İran’ın elektrik santrallerini hedef alacak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD geri adım beklerken Tahran dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz" 3

İRAN'DAN SU VE TELEFON UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap veren İsfahani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

ABD geri adım beklerken Tahran dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz" 4

FLAŞ HÜRMÜZ KARARI: "BASRA KÖRFEZİ'NE MAYIN DÖŞENECEK"

İran Savunma Konseyi: ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar!Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar!
Niğde’de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklamaNiğde’de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

