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ABD Grönland'ı ilhak mı edecek? Putin Trump'ı doğruladı: "Ciddi planları var"

28.03.2025 09:16
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ABD Başkanı Donald Trump, agresif dış politika stratejisi kapsamında önce Kanada'ya 'sopa' göstermişti sonra ise gözü Grönland'a dikmişti. Trump'ın Grönland'ı 'İlhak' söylemleriyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Trump'ın söylediklerini destekler mahiyette bir açıklama geldi. Putin konuyla alakalı, "ABD'nin Grönland için ciddi planları var" dedi.

ABD Grönland'ı ilhak mı edecek? Putin Trump'ı doğruladı: "Ciddi planları var"

Rus lider Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuştu. Putin, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki 'ilhak' söylemleriyle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

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'KAPIMIZ AÇIK' MESAJI

Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye hacminin son 10 yılda yaklaşık 9 kat arttığına işaret eden Putin, söz konusu güzergah üzerinden 2030 itibarıyla yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştirmek istediklerini, Batılı ülkelere de kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumu nedeniyle Arktik'teki işbirliği olanaklarının zarar gördüğünü belirten Putin, "Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır." dedi.

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"ABD'NİN GRÖNLAND İÇİN CİDDİ PLANLARI VAR"

ABD'nin Grönland konusunda son dönemde attığı adımları değerlendiren Putin, "Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir. ABD'nin Arktik bölgesinde jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sistematik olarak öncelemeye devam edeceği açıktır." diye konuştu.

Putin, gelişmelerin ABD ile Grönland arasında olduğuna ve Rusya'yı ilgilendirmediğine de işaret ederek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Grönland Rusya abd putin trump
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