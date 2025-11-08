HABER

ABD'de kriz derinleşiyor! Yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) hükümetin kapalı kalması nedeniyle ülke genelindeki 40 havalimanındaki uçuş seferlerini azaltma kararı almasının ardından dün ile pazar günü arasında bin 700’den fazla uçuş iptal edildi.

ABD hükümetinin kapalı kalmasının ülkedeki hava ulaşımı üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından perşembe günü kapanma nedeniyle ABD genelindeki 40 havalimanında uçak seferlerinin azaltılacağının duyurulmasının ardından dün itibarıyla, hafta sonunu da kapsayacak şekilde çok sayıda uçuş iptal edildi. Hava yolu analistlerinin verilerine göre, yaklaşık 800’ü dün olmak üzere pazar gününe kadar bin 700’den fazla sefer iptal edildi.

SEFERLERİN AZALTILMASI UÇUŞLARDA GECİKMELERİ ENGELLEMEDİ

Alınan önlemler kapsamında iptal edilen seferlere rağmen birçok yolcu uçuşlarında saatler süren gecikmeler yaşandı. Perşembe gününden bu yana en az 4 bin 300’ü dün olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi.

Yetkililer, sefer sayılarının azaltılmasının nedeninin kapanma nedeniyle maaşı ödenemeyen federal hava trafik kontrolü ve güvenlik çalışanlarının işbaşı yapmaması olduğunu belirtti. Söz konusu kararın olumsuz gelişmelerin hava ulaşımında güvenlik zafiyeti oluşturmaması için verildiğinin altı çizildi.

"SEFERLERİN YÜZDE 15 İLA 20 ARASINDA AZALTILMASI MÜMKÜN"

FAA, 40 havalimanındaki uçuşlardaki azalmanın hükümetin kapalı kalması durumunda kademeli olarak artacağını açıkladı. Dün 800 uçuşun iptaliyle başlayan yüzde 4’lük düşüşün gelecek salı günü yüzde 6’ya, perşembe günü yüzde 8’e ve cuma günü yüzde 10’a çıkması bekleniyor.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kongre’deki çıkmazın yakın zamanda sona ermemesi halinde söz konusu azalma oranlarının yüzde 15 ila yüzde 20’ye yükselebileceğini açıkladı. Duffy, hava trafik kontrolü çalışanlarının hükümetin yeniden açılması durumunda derhal işe dönmeyeceğinin tahmin edildiğini de söyledi.

Kaynak: İHA

