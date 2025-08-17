HABER

ABD ile Rusya anlaştı! Putin'den geri adım... Toprak tavizi sonrası kritik tarih açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen tarihi görüşmeden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmede Putin'in bazı toprak tavizleri verdiğini açıkladı. Öte yandan Trump ile Putin arasında anlaşmanın sağlandığını ifade eden Witkoff, "Yarın Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaşta tarihi olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşandı. Trump ile Putin arasında gerçekleşen Alaska görüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıkladığı gelişmeye göre ABD ile Rusya güçlü güvenlik önlemleri konusunda anlaştı. Öte yandan Rusya'nın toprak tavizini de kabul ettiği iddia edildi. İşte tüm detaylar!

TAVİZLER 5 BÖLGEYİ KAPSIYOR

ABD eski Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan kritik zirvede Rusya'nın, Ukrayna'nın beş bölgesi konusunda “bazı tavizler” verdiği öne sürüldü. Bu iddia Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan geldi.

CNN International'a konuşan Witkoff, “Ruslar, beş bölgenin tamamıyla ilgili masada bazı tavizler verdi” ifadelerini kullandı.

Witkoff’un bahsettiği bölgeler arasında Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporijya ve Kırım yer alıyor.

TOP ARTIK ZELENSKIY'DE

Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

