ABD ile Venezuela arasındaki gerginlikte flaş açıklamalar! ‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi.

Başkent Karakas'taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenen Maduro, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin asıl maksadının ne olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayan Maduro, şunları kaydetti:

"Her defasında bir hikaye uyduruyorlar, asıl niyetlerini biliyoruz. O petrol rezervleri Maduro'ya ait değildir, aynı şekilde Gringolara (ABD) da ait değildir. O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır. Buradan ABD'li gençlere sesleniyorum. Ülkenin bütçesi savaşa, işgale, füze göndermeye ya da halka bomba yağdırmaya harcanmıyor."

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

VENEZUELA: TRUMP’IN PAYLAŞTIĞI SALDIRI VİDEOSU BÜYÜK OLASILIKLA YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANDI

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

Nanez, sosyal medya hesabından, Trump'ın Venezuela açıklarında bir gemiye yönelik saldırıya ilişkin yayımladığı görüntüleri değerlendirdi.

Söz konusu videonun yapay zeka ile oluşturulma ihtimaline değinen Nanez, "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."

Rubio'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıklamıştı.

Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini vurgulayan Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetmişti.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır