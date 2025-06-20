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ABD İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak

İran- İsrail savaşı sürerken ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. İran'a hali hazırda yaptırımlar uygulayan ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak
Mustafa Fidan

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın savunma sanayisine hassas makinelerin temini ve nakliyesini sağladıkları iddiasıyla 1 kişi ve 8 şirketi yaptırım listesine dahil etti.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın savunma sanayisine hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı belirtilerek, 1 kişi ve 8 şirketin, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Ayrıca, Hong Kong merkezli nakliye şirketine ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı bildirilen açıklamada, bu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah yeteneklerini geliştirme çabalarının engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kısıtlanmasının amaçlandığı vurgulandı.
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"İRAN'IN TÜM GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEME KARARLILIĞI"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamalarına yer verilen metinde, “ABD, rejimin balistik füze, insansız hava aracı ve asimetrik silah programlarını destekleyen hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşen ve makinelerin temin edilmesine yönelik İran'ın tüm girişimlerini engellemeye kararlıdır” denildi. Bessent, bu faaliyetlere destek verenlerin hesap vereceğini belirterek, İran'ın bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden ölümcül silahları üretme ve yayma kapasitesini azaltmayı sürdüreceklerini ifade etti.

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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